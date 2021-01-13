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尚悅．嶺一房戶月租9500元

2021-01-13 列印
　　 利嘉閣分行經理陳奕熙表示，元朗尚悅．嶺2座中層B室，實用面積約279方呎，採一房間隔，可享無遮擋山景，以9500元獲承租，實用呎租約34元，業主於2019年3月以約451.3萬購入上述單位，回報約2.5厘。

　　尚悅．嶺本月暫錄約12宗租務成交個案，入場月租由8000元起。

馬鞍山泓碧月租1.2萬

　　美聯分行營業經理陸楚江表示，馬鞍山泓碧5座高層K室，實用面積約312方呎，1房間隔，向東南享海景。業主原叫價約1.6萬放租單位，新近吸引區內分支家庭客洽商承租。客人心儀上址間隔四正，景觀開揚，考慮不久即決定租住。

　　雙方議價後終以月租1.2萬元成交，實用呎租約38.5元。業主於2019年2月份以約576.5萬元購入上述物業，現享租金回報約2.5%。
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