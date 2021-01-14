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環海．東岸呎租52.4元

2021-01-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21領先置業執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1C座高層B室，面積229方呎，開放式間隔，以月租1.2萬租出，呎租52.4元，據了解，業主於15年9月以477.9萬購入，料可享租金回報3厘。

　　美聯營業經理陳俊傑表示，筲箕灣One Eighty中層B室，面積164方呎，開放式間隔，原叫租1.05萬，議價後以9900元租出，呎租60.4元。業主於去年7月以約402.9萬購入，若以目前租金計算，租金回報約2.9厘水平。

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣宇晴軒6座中層E室，面積484方呎，兩房間隔，望開揚景致，原叫租1.8萬，議價後減價1000元，以1.7萬租出，呎租約35.1元。據悉，業主於去年8月以約878萬購入，可享租金回報率約2.3厘。
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