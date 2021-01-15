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東涌昇薈月租1.9萬

2021-01-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌昇薈3座低層D室，面積約741方呎，為兩房連套房及儲物房間隔，望海景，並以1.9萬獲承租，呎租約26元。據悉，業主於14年以約667.7萬購入，現享租金回報率約3厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑B座低層14室，面積376方呎，租客為區內客，議價後以9500元租出，呎租25.3元，若以單位市值約354萬作計算，租金回報率達3.2厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗尚悅‧嶺1座高層B室，面積279方呎，屬開放式單位，望開揚山景，原先叫租1.2萬，議價後以9500元租出，呎租34.1元。
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