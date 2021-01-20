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元朗尚悅‧嶺呎租32.6元

2021-01-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗尚悅‧嶺2座低層G室，面積257方呎，開放式間隔，單位原叫租10000元，其後減至8400元租出，呎租32.6元。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心2座高層A室，面積501方呎，兩房間隔，議價後以1.15萬租出，呎租23元，若以單位市值約573.5萬計算，租金回報率達2.4厘。

　　世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1B座高層H室，面積197方呎，開放式間隔，以1.08萬租出，呎租54.8元。業主於去年5月以448萬購入，料可享租金回報近2.9厘。
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