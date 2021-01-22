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南豐新邨月租2萬

2021-01-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨8座高層H室，面積約570方呎，屬三房間隔，望內園景，以2萬租出，呎租約35元，據悉，業主於01年1月以約248萬購入，現租出可享租金回報率約9.7厘。

　　祥益高級營業經理林偉光表示，屯門萬寶大廈中層D室，面積254方呎，獲一名區內分支家庭客垂青，以月租7800元承租，呎租30.7元，以單位市值約342萬作計算，租金回報率達2.7厘。

　　香港置業高級區域董事文啟光表示，長沙灣康輝大廈A座中層6室，面積280方呎，兩房間隔，議價後以1.1萬租出，呎租39.3元，據悉，新租客為專業人士，業主於10年7月以約160萬購入，現享回報約8.3厘。
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