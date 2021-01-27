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啟德嘉匯一房月租1.55萬

2021-01-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德嘉匯8座中層A室，面積371方呎，一房間隔，原叫租1.6萬，議價後以1.55萬租出，呎租41.8元。

　　業主於17年2月以約676.4萬購入，租金回報2.8厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門啟豐園4座高層E室，面積326方呎，兩房間隔，議價後減價500元，以9500元租出，呎租29.1元。據了解，租客為區內客，以單位市值約492萬計，租金回報率達2.3厘。

　　香港置業高級區域董事文啟光表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街99號低層B室，面積918方呎，三房間隔，望園景，議價後以2.9萬租出，呎租31.6元，據悉，新租客為夫婦。
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