都會駅三房1088萬沽
祥益高級客戶經理龍超君表示，屯門怡樂花園1座高層G室，面積412方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以490萬購入作自住，呎價11893元，屬市價成交。原業主於17年以約410萬購入，是次轉手帳面獲利約80萬。
世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城10座低層F室，面積451方呎，三房間隔，望內園景，原叫價715萬，議價後以677萬承接，呎價15011元。據了解，原業主於11年4月以332萬購入，帳面獲利345萬離場，升值逾一倍。
美聯助理區域經理葉容生表示，粉嶺綠悠軒4座高層C室，面積約629方呎，三房連套房間隔，原叫價約750萬，議價後以727萬成交，呎價11558元。原業主於15年9月以約588萬購入，轉手帳面獲利約139萬，升值約23.6%。
利嘉閣市務經理陳治游透露，東涌海堤灣畔1座中層H室，面積約573方呎，兩房間隔，以780萬沽出，呎價13613元。據悉，原業主於17年8月以約658萬購入，現轉手帳面獲利約122萬，升值約19%。
藍灣半島呎價1.58萬
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座低層E室，面積602方呎，三房連套房間隔，以955萬沽出，呎價15864元。據了解，原業主於07年1月以320萬購入，帳面獲利635萬。