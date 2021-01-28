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啟德嘉匯月租1.45萬

2021-01-28 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德嘉匯9座中層D室，面積348方呎，1房間隔，望內園景，議價後減價約500元，以約1.45萬租出，呎租約41.7元。據悉，新租客為情侶，業主於17年3月以約655.3萬購入，租金回報2.6厘。

　　中原分行經理白志華表示，上環美意居中低層A室，面積372方呎，1房間隔，以1.58萬租出，呎租42.5元，租客為日藉租客，原業主於10年12月以337萬購入，租金回報5.6厘。

　　香港置業營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨三期百老匯街41號中層A室，面積670方呎，3房間隔，望市景，以約2.2萬租出，呎租約32.8元，據了解，新租客為教師，業主於96年9月以約200萬購入，現享租金回報約13.2厘。
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