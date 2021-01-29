  • 2021年1月29日 星期五
  • 15º
  • 61%
熱門： 東發大廈受限區域麥玲玲麗港城愛的家

日報新聞 > 地產

啟德嘉匯呎租35.5元

2021-01-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德嘉匯1座中高層A室，面積507方呎，兩房間隔，望園景，議價後以1.8萬租出，呎租35.5元。據悉，業主於17年3月以約913.9萬購入，租金回報2.4厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層G室，面積457方呎，兩房間隔，獲租客以1.9萬租入，呎租約41.6元。據了解，業主於今年11月以810萬購入，租金回報2.8厘。

　　利嘉閣高級經理雷敏儀稱，西半山輝煌臺中低層A室，面積355方呎，兩房間隔，望樓景，原叫租1.9萬，議價後減價2000元，以1.7萬租出，呎租約48元。據悉，業主於11年9月以約514萬購入，租金回報率約4厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd