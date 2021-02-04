豫豐花園呎租24.4元

浙江臨海當局近日搗破偽劣化妝品集團，發現其生產的美白霜的汞含量超標七千多倍，成本兩至十元（人民幣，下同），售價最貴的過千元，而其生產場所竟是個廢棄公廁。該集團生產的七十萬餘瓶美容霜，除了在網上銷售，還銷往美容院。 網上爆紅的美容霜竟成了「顏值毒藥」，去年八月底，浙江台州臨海市民莫女士向當局求助：「本想用它美白的，結果搽上去滿臉脫皮，像燒焦了一樣，又癢又痛，差點毀容。」當局認為，莫女士反映的情況可能涉及刑事案件，警方其後著手調查，鎖定微信名為「幻」的八十後女子。她在網上誇大美容霜功效，發送虛假廣告，銷售品名為 「瓊曼」、「豪曼」的美容霜。經專業機構檢測，其銷售的美容霜中汞含量...

2021-02-04