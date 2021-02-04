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豫豐花園呎租24.4元

2021-02-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園10座高層G室，面積450方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.1萬租出，呎租24.4元，以單位市價約543.5萬作計算，租金回報率達2.4厘。

　　世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔兆威閣高層C室，面積386方呎，兩房間隔，望少山景，原叫租1.8萬，獲家庭客以月租1.6萬承租，呎租41.5元。業主於10年11月以380萬購入，租金回報5.1厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗蝶翠峰18座高層G室，面積761方呎，三房連套房間隔，望園景，獲租客以1.6萬租入，呎租約21元。據了解，業主於03年11月以183.7萬元購入，按買入價計算，租金回報約10.5厘。
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