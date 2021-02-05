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藍灣半島三房月租2.48萬

2021-02-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座高層A室，面積614方呎，三房連套房間隔，望山景，獲租客以2.48萬租入，呎租40.4元。據了解，業主於16年以868萬購入，按買入價計算，租金回報約3.4厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門弦海高層Q室，面積216方呎，開放式間隔，原叫租9500元，減至8500元獲承租，呎租39.4元。據悉，租客為區內分支家庭客，因屋苑鄰近家人故斥資承租，租金回報率達2.6厘。

　　中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅‧嶺2座中高層B室，面積279方呎，一房間隔，享開揚景致，議價後以9500元租出，呎租34元，租客為一對年輕夫婦。業主於19年2月以479萬一手購入，租金回報約2.4厘。

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