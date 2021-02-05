眺望綠茵馬場 肇輝臺Chantilly光影格調時尚廳堂

跑馬地傳統豪宅區肇輝臺，放盤向來罕有，是次精選此地段的Chantilly放盤，實用面積2697方呎，原則4房2套，屋主豪裝全屋，現為2房1套，每個位置裝潢獨特吸睛，其中巨形廳堂佈置講究，置有三角大鋼琴，旁有如雀籠的擺設，甚為搶眼。



由嘉華地產發展的肇輝臺6號Chantilly，自成一角，樓盤建築靈感源自法國北部城堡，朝着跑馬地馬場而建，樓盤於2010年入伙，僅提供24個單位，住客可享豪宅內的住客會所設施，如宴會廳、長達50呎的室內恒溫泳池及舞蹈室等。



另外，Chantilly位處小學12及中學灣仔區校網內，名校林立，當中包括皇仁書院、香港真光中學等，為不少實力家庭的入市考慮。交通方面，從該處駕車出銅鑼灣僅需數分鐘車程，前往中環及金鐘核心商業區亦相當便捷。



馬上走訪是次精選放盤，中層B室，實用面積2697方呎，原則為4房2套，現時，改為2房1套，令廳堂及房間的空間大為擴闊。兩廳牆身皆為灰白色為主，鋪有白色雲石地板，再配合紫色滲燈照明，營造豐富的視覺效果。



客廳不同廳區分明，設有吧枱及高架椅子，感覺時尚輕鬆。近窗台位置則置有白色三角琴及鳥籠，為大廳增添玩味。客廳外連露台，外望為跑馬地馬場全景。而飯廳的分區同樣清晰，中央置有玻璃餐桌及透明椅子，並以垂簾分隔；另一端則參照高級日式餐廳設計，置有一列木餐桌及椅子，並前望魚缸。



房間方面，特大主人套房以不同的花紋裝飾，部份牆身更鋪有假植物作裝飾。套廁則設有雲石梳妝枱，讓住戶安坐整體儀容；衞浴區同時設有浴缸及企缸，同樣種滿植物。另一房間用作書房及衣帽間，以木系及黑色為主，格調沉實，同時亦為大型衣帽間，盡情收納各類衣物。