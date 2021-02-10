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屋苑錄高低價成交

2021-02-10 列印
■農曆新年前夕，二手市場表現仍然平穩。 資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，春節前夕二手市場表現仍然平穩。荔枝角美孚新邨連錄2宗成交，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，4期百老匯街71號高層B室，面積1055方呎，原則三房間隔，議價後以1450萬成交，呎價約13744元，低市價約3%。另外，港置高級營業經理麥紫軒表示，6期蘭秀街46號高層D室，兩房間隔，面積562方呎，以670萬成交，呎價11922元，屬市價水平。

美孚三房1450萬沽

　　美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣荃景花園12座高層F室，面積380方呎，兩房間隔，以605萬售出，呎價約15921元，較上月成交同類單位高逾一成，亦是屋苑細兩房單位時隔約半年首次重上600萬，呎價更創屋苑新高。

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳海天晉3座中層C室，面積518方呎，兩房間隔，以958萬成交，呎價18494元，低市價約3%。

　　世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角君悅華庭中層A室，面積401方呎，一房間隔，獲區外首置客以約730萬承接，呎價18204元，屬市價。

　　美聯高級營業經理李天傑表示，馬鞍山錦英苑A座高層6室，面積554方呎，三房間隔，以585萬成交，呎價10560元，屬市價，買家為區內客。

　　利嘉閣首席聯席董事陳志傑表示，葵涌豐寓低層特色單位，面積223方呎，一房間隔，連91方呎平台，以492萬沽出，呎價約22063元，創屋苑二手成交新高。

豐寓特色戶呎價破頂

　　利嘉閣高級經理雷敏儀表示，堅尼地城嘉輝花園B座高層4室，面積262方呎，以528萬沽出，呎價20153元，屬市價。

　　祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍天頌苑N座高層10室，面積592方呎，獲外區綠表客以428萬（居二價）購入，呎價7230元，屬市場價成交。
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