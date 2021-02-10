美孚三房1450萬沽
美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣荃景花園12座高層F室，面積380方呎，兩房間隔，以605萬售出，呎價約15921元，較上月成交同類單位高逾一成，亦是屋苑細兩房單位時隔約半年首次重上600萬，呎價更創屋苑新高。
中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳海天晉3座中層C室，面積518方呎，兩房間隔，以958萬成交，呎價18494元，低市價約3%。
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角君悅華庭中層A室，面積401方呎，一房間隔，獲區外首置客以約730萬承接，呎價18204元，屬市價。
美聯高級營業經理李天傑表示，馬鞍山錦英苑A座高層6室，面積554方呎，三房間隔，以585萬成交，呎價10560元，屬市價，買家為區內客。
利嘉閣首席聯席董事陳志傑表示，葵涌豐寓低層特色單位，面積223方呎，一房間隔，連91方呎平台，以492萬沽出，呎價約22063元，創屋苑二手成交新高。
豐寓特色戶呎價破頂
利嘉閣高級經理雷敏儀表示，堅尼地城嘉輝花園B座高層4室，面積262方呎，以528萬沽出，呎價20153元，屬市價。
祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍天頌苑N座高層10室，面積592方呎，獲外區綠表客以428萬（居二價）購入，呎價7230元，屬市場價成交。