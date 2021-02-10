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海怡三房高市價15%租出

2021-02-10 列印
　　二手交投平穩，屋苑更錄得高市價租務個案。市港置分行營業經理郭詠詩表示，鴨脷洲海怡半島11座高層E室，向東南望少海景，3房間隔，約633方呎，以每月約2.7萬放租約1個月後，即獲外區外籍客接洽，以約2.6萬租入，呎租約41.1元，高市價約15%。據了解，新租客為一家三口及家傭，睇樓2次後決定承租。資料顯示，業主於2014年8月以約800萬元購入上述單位，現享回報3.9厘。

　　另一方面，豪宅亦錄大額成交，美聯營業董事楊宜貞表示，西半山寶翠園6座低層F室，面積約1247方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價2950萬，呎價約為23657元，為區內近期錄得的大額成交。原業主於2004年7月以約800萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約2,150萬元，物業升值約269%。
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