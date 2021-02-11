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御景臺兩房月租兩萬

2021-02-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理莊濟勳表示，西半山御景臺極高層B室，面積490方呎，兩房間隔，望海景，獲租客以2萬租入，呎租40.8元。據了解，業主於07年1月以502萬購入，租金回報近5厘。

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，南昌站匯璽2B座低層G室，面積272方呎，開放式間隔，望市景，獲年輕租客以1.35萬承租，呎租約50元。據了解，業主於17年4月以530萬買入單位，是次租出單位可享3.1厘租金回報。

　　美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣荃景花園12座低層C室，面積431方呎，兩房間隔，議價後以1.3萬租出，呎租30.2元。業主於13年1月以約285萬購入，現享租金回報約5.5厘。
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