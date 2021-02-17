屯廣呎價1.52萬易手
中原副分區營業經理卜穎芝表示，大埔嵐山9座中層E室，面積751方呎，套房連套房間隔，以835萬承接，呎價11119元。原業主於14年以639萬購入，帳面獲利196萬離場，升值31%。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天富苑B座低層5室，面積650方呎，三房間隔，以405萬（綠表價）易手，呎價6231元，屬市價水平。原業主於14年以約226萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利179萬。
利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨11座中低層5室，面積391方呎，兩房間隔，享開揚景，以680萬沽出，呎價17391元。據悉，原業主於16年11月以225萬購入，現轉手帳面獲利455萬，升值兩倍。
香港置業分行市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳日出康城晉海2座高層D室，面積471方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以848.5萬成交，呎價18015元。原業主於17年10月以766.3萬購入，是次轉售帳面獲利82.2萬離場。
晉海兩房848萬沽
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角富澤花園富嘉閣高層C室，面積682方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以1210萬承接，呎價17742元，屬市價水平。原業主於07年以500萬購入，帳面獲利710萬。