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筲箕灣香島月租1.9萬

2021-02-17 列印
  二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島1座低層D室，面積為513方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，並以約1.9萬租出，呎租約37元。據悉，業主於17年3月以約941.1萬購入，若以目前租金計算，租金回報約2.4厘水平。

　　香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站柏景灣7座低層G室，2房間隔，面積466方呎，議價後以1.8萬租出，呎租38.6元，據悉，新租客為單身人士，業主於04年1月以約228萬購入上，租金回報約9.5厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒3座極高層C室，面積467方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.75萬租出，呎租37.5元，業主於19年4月以約870萬購入，租金回報2.4厘。
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