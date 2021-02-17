筲箕灣香島月租1.9萬

西維爾箭頭安尼斯利步大力雄且擅於搶點，本季各戰線已攻入五個頭槌士哥，今晚歐聯十六強首回合正好針對多蒙特制空能力差的弱點。再者其攻擊拍檔盧克迪莊亦是擅頂之人，兩人今仗齊施空襲勢助西維爾主場挫蜂軍取得出線先機，主勝可捧。 （Now644、有線601、661台周四凌晨4:00開賽） 上仗西甲主場1:0小勝侯爾斯卡後，西維爾於各戰線已豪取九連勝，射手安尼斯利更腳風大順。這位身高近一米九的中鋒衝刺力強，今季不同賽事已取得十七球，包括五個頭槌，其搶點能力獲主帥路柏泰基盛讚：「一位射手腳風大順時，傳送就像出現在面前般。他的走位十分出色，這是安尼斯利能經常搶點成功的原因。」 安尼斯利打頭...

2021-02-17