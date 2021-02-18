長實102億奪啟德住宅地

踏入新一年，市場再錄百億地王，其中啟德4E區2號地盤，由長實斥資102.8億奪得，力壓其餘4間入標財團，每方呎樓面地價15861元，屬市場估值範圍。



樓面呎價15861元



地政總署公佈，於上周四（年三十）截標的啟德第4E區2號地盤，屬跑道區內最後一幅住宅地皮，由長實以102.8億獨資奪得，以地皮可建樓面逾64.8萬方呎計，每方呎樓面地價15861元，屬市場估值範圍，為長實首度進駐啟德區。



啟德對上一幅住宅地為4E區1號地皮，於去年12月由中國海外以逾42.7億奪得，每方呎樓面地價13009元，即區內地價於約兩個月間升值約21%。



長實發言人稱，項目將發展為海景豪宅，由於地皮條件優越，屬罕有市區海景地皮，而且位處啟德跑道區前排，是唯一一塊單邊地皮，可臨近維港景致之餘，亦可毗鄰未來都會公園。長實對於牛年伊始投得住宅地感到欣喜，同時對本港未來經濟充滿信心。



將發展為海景豪宅



該地皮於年三十截標時，共收獲5份標書，其餘入標財團包括新地、信和、嘉華，會德豐地產則夥拍希慎合組財團。另外，該地皮望維港海景，地盤面積11.79萬方呎，以地積比率約5.5倍發展，可建樓面逾64.8萬方呎。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，是次中標價較預計稍高，但價格仍然理想，反映各大發展商對啟德住宅後市有信心，希望可以投得該幅地皮。他估計，地皮將採混合式發展，並以興建中型單位為主，料落成後每方呎售價2.8萬起，預期總投資額約135至145億。