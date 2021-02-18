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海怡半島呎租40.9元

2021-02-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理郭詠詩表示，鴨脷洲海怡半島1座極高層D室，面積636方呎，議價後以2.6萬租出，呎租40.9元，新租客為一家四口。業主於08年11月以290萬購入，現享租金回報10.8厘。

　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城富山閣低層G室，面積684方呎，三房間隔，原叫價2.3萬，其後減至2.13萬租出，呎租27.3元，新租客為家庭客。業主於12年3月以約645萬購入，現享租金回報近4厘。

　　Q房網營業董事張漢傑表示，將軍澳新都城二期4座中高層H室，面積735方呎，三房連套房間隔，望開揚景，獲租客以2.2萬租入，呎租29.9元。據了解，業主於17年4月以965萬購入，按買入價計算，租金回報2.7厘。
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