前臨無垠海景 富豪海灣簡約闊廳透亮舒適

赤柱富豪海灣依山沿海興建，戶戶向海，加上位置上亦鄰近赤柱廣場，盡享無垠海景之餘，配套設施亦一應俱全。是次精選屋苑的5房3套大屋，實用面積2787方呎，裝潢以灰色淺調佈置為主，一室簡約清新，亦備有超過2000方呎天台，現已打造成綠意洋溢的私家花園，並前望無垠海景。



由富豪國際及中國海外發展的富豪海灣，位處黃麻角道88號，分四排依山而建，整個項目有139座洋房，共7款屋型，洋房樓高3至4層，提供5房至7房。每幢洋房都設有私人前後花園、天台及車房。該項目的住客會所樓高3層，採法國宮廷式風格，提供戶外泳池，宴會廳等設施。位置上，該屋苑鄰近赤柱廣場、美利樓、酒吧街及赤柱正灘等。



是次為大家精選的雙號屋，實用面積2787方呎，此洋房採下行式設計，甫入單位，即見客飯兩廳採躍式設計，空間四正闊落，樓底高曠，客廳位於飯廳下方，只設茶几及3張灰色布藝沙發，感覺閒逸舒適。飯廳已擺放8人大餐桌，再拾級上，便是約2070方呎天台，現場已鋪有草皮及種了其他植物，洋溢出悠悠綠意，更前望附近洋房及無垠海景，景觀開揚。



附2070呎天台



放盤洋房為5房3套設計，分佈於客廳下面4層，其中1間套房外為家庭廳，面積與客廳相若，亦備有沙發，提供多一個室內空間與朋友聚會。同層的房間則置有單人睡牀，旁邊亦有梳妝枱，方便戶主整理儀容。主人套房及另一套房同採灰色淺調，均可三邊下牀，前方亦有小型沙發及電視，讓住戶安坐房中即可收看電視節目。兒童睡房則置有2張高身的單人睡牀，旁邊掛有大型飾物，盡顯房間高樓底的優勢。