將中兩房745萬沽
中原副分區營業經理馮健平稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道6號中層C室，562方呎，為大兩房間隔，由遺產承辦人放售，以800萬沽出，呎價14235元，屬市價，買家為同區上車客。
中原營業經理洪金興表示，觀塘麗港城15座高層G室，517方呎，兩房間隔，議價後以830萬售出，呎價16054元，稍高市價1%。港置首席聯席董事曾家輝稱，長沙灣碧海藍天5座高層G室，面積501方呎，兩房間隔，以約925萬成交，呎價約18463元，屬市價。
世紀21奇豐經理黃宗信表示，馬鞍山雅濤居1座高層E室，面積501方呎，兩房兩廳間隔，單位以730萬沽售，呎價14571元，屬市價。利嘉閣助理分區經理劉景駿稱，東涌藍天海岸6座中低層H室，面積約490方呎，兩房間隔，以703.8萬沽出，呎價約14363元。
美聯營業經理黃嘉俊表示，元朗蝶翠峰8座中層B室，面積約461方呎，兩房間隔，雙方數度議價後，終以550萬成交，呎價約11931元，屬市價成交。祥益地產高級區域經理黃肇雯指，天水圍居屋天富苑A座高層1室，面積650方呎，三房間隔，以468萬（居二市場價）易手，呎價約7200元，屬市價水平。
青宏苑造價創兩年低
中原分區營業經理蔡偉明表示，青衣青宏苑B座中層7室，506方呎，兩房間隔，去年11月綠表市場叫價650萬，議價後以568萬沽出，呎價11225元，造價創逾兩年新低，低市價近7%。