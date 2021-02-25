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嘉湖三房月租1.1萬

2021-02-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座中層C室，面積551方呎，三房間隔，議價後以1.1萬租出，呎租約20元，以目前單位市值約581萬作計算，租金回報率達2.3厘。

　　中原高級分行經理唐欣怡表示，屯門市廣場4座高層E室，面積392方呎，兩房間隔，議價後以1.1萬租出，呎租28.1元。據悉，新租客為三人家庭，鍾情屋苑位置方便。業主於17年3月以450萬購入，可享約2.9厘租金回報。

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣宇晴軒7座中低層E室，面積約445方呎，兩房間隔，望園景，議價後減價1500元，以1.55萬租出，呎租約35元。據悉，業主於04年6月以約234.1萬購入，租金回報率約7.9厘。
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