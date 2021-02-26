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屋苑錄市價成交個案

2021-02-26 列印
■維景灣畔一個兩房單位，以910萬沽出，呎價16576元。
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　　據《星島地產網》報道，屋苑再錄用家市價承接，利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔16座低層F室，面積約549方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園，以910萬沽出，呎價16576元，屬市價水平，買家為自用客。原業主於04年2月以約256萬購入，轉手帳面獲利約654萬，升值約2.5倍。　　

　　世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城7座低層E室，面積504方呎，三房間隔，原叫價780萬，議價後以765萬沽出，呎價15179元。據了解，原業主於11年2月以343萬購入，帳面獲利422萬，升值逾1.2倍。

維景灣畔呎價1.65萬

　　中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海3B座低層A室，面積763方呎，三房連套房間隔，以1000萬易手，呎價13106元。原業主於14年以680萬購入，是次沽出單位帳面獲利320萬離場，升值約47%。

　　美聯營業經理陳啟明表示，長沙灣昇悅居3座頂層戶，面積460方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲家庭客承接，成交價883萬，呎價19196元。據了解，原業主於17年12月以約785萬購入，是次轉手帳面獲利約98萬，升值約12.5%。

　　祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門珀御中層J室，面積310方呎，開放式間隔，議價後以485萬沽出，呎價15645元。原業主於17年以約449萬購入，帳面獲利約36萬。

珀御開放戶485萬沽

　　世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，大坑尚巒中層F室，面積398方呎，一房間隔，望開揚景，獲區外首置客以約930萬承接，呎價23367元，屬市價水平。
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