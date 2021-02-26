世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城7座低層E室，面積504方呎，三房間隔，原叫價780萬，議價後以765萬沽出，呎價15179元。據了解，原業主於11年2月以343萬購入，帳面獲利422萬，升值逾1.2倍。
維景灣畔呎價1.65萬
中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海3B座低層A室，面積763方呎，三房連套房間隔，以1000萬易手，呎價13106元。原業主於14年以680萬購入，是次沽出單位帳面獲利320萬離場，升值約47%。
美聯營業經理陳啟明表示，長沙灣昇悅居3座頂層戶，面積460方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲家庭客承接，成交價883萬，呎價19196元。據了解，原業主於17年12月以約785萬購入，是次轉手帳面獲利約98萬，升值約12.5%。
祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門珀御中層J室，面積310方呎，開放式間隔，議價後以485萬沽出，呎價15645元。原業主於17年以約449萬購入，帳面獲利約36萬。
珀御開放戶485萬沽
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，大坑尚巒中層F室，面積398方呎，一房間隔，望開揚景，獲區外首置客以約930萬承接，呎價23367元，屬市價水平。