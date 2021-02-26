  • 2021年2月26日 星期五
  • 25º
  • 77%
熱門： 行蹤麗瑤邨確診大廈消費券預算案

日報新聞 > 地產

龍門居兩房月租1.08萬

2021-02-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門龍門居9座中層F室，面積431方呎，兩房間隔，日前獲外區客垂青，議價後以1.08萬承租，呎租25.1元，屬市價水平。以現時單位市值約447萬作計算，租金回報率達2.9厘。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，啟德天寰3座高層H室，面積475方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以1.6萬租出，呎租33.7元，據悉，新租客為夫婦。業主於17年6月以約937萬購入，租金回報約2厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO NAPOLI第25B座低層C室，面積457方呎，兩房間隔，另連平台，獲租客以1.58萬租入，呎租約34.6元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd