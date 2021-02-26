擁270°環迴海景 大埔比華利山高雅廳堂時尚瑰麗

大埔指標洋房屋苑比華利山別墅，坐擁270°環迴海景，住戶盡享高私隱度生活。是次精選該屋苑一座豪裝大屋，樓高4層，實用面積2475方呎，4房2套房設計，大廳佈置以時尚為主，加上特色吊燈及特別燈光，讓視線貫穿全屋，塑造寬敞舒適居停。重點是充份利用落地玻璃窗設計，將戶外山海美景納入室內，時刻將窗外美景盡收眼底。



由恒地發展的比華利山別墅位於大埔三門仔路，整個項目分3期發展，提供535座洋房。第1期佔372座；第2期為住客會所，第3期佔163座。屋苑自設大型住客會所，享有泳池、350米長室內兒童跑道、健身室及香薰水療按摩中心等；交通方面，住戶可駕車或乘搭居民巴士前往港鐵大埔墟站，附近即為新達廣場，內有各式商店及食肆，以便滿足日常生活。



是次精選的洋房放盤，為溫莎道雙號屋，實用面積2475方呎，洋房樓高4層，地下為車房，而客飯兩廳皆位於一樓，廳區位置分明，同以淺色作主調，鋪有雲石地板，再加上設計灰色系傢俬，感覺華麗舒適。飯廳設有長形餐桌及高背椅子，配以品味餐具及獨特吊燈照明，盡顯品味。步行大露台，更可遠眺一望無際的海景，寫意自在。



放盤設有4房2套，當中2樓設有2間房、工作間及家庭廳。家庭廳置有沙發及小型餐桌，旁邊更裝有水簾，為廳堂增添美感。毗鄰的工作間用作小型品酒區，內有小餐桌及大型紅酒櫃，讓住戶盡情收納和細味珍貴的紅酒。



至於3樓為2房1套，其中主人套房推開房門，即被大幅掛畫所吸引，一室鋪有地氈，闊落見使，套廁旁有化妝位置，前後均裝有鏡子，方便戶主整理儀容。牀前亦設有大型入牆衣櫃，提供大量空間擺放衣物。



拾級而上至天台，現場已置有戶外傢俬，閒時可邀約親朋好友相聚，更可飽覽開闊的吐露港海景及山景。