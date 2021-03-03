東港城呎價1.5萬沽
美聯分行高級分區營業經理林振聲表示，東港城8座高層H室，面積623方呎，景觀開揚，吸引租樓8年同區客承接，成交價940萬，呎價約15088元。原業主於2007年12月以305萬購入，帳面獲利約635萬，升值208%。
香港置業分行區域董事馬漢偉表示，匯璽1B座高層E室，向東北望市景，一房間隔，面積350方呎，以900萬連約放盤七個月後，獲外區客接洽，議價後減價20萬，以約880萬成交，呎價約25143元。原業主於2017年3月以約691.7萬元購入上址，帳面賺約188.3萬元，物業升值約27%。
利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，上水名都2座低層E室，面積約401方呎，兩房間隔，以527萬沽出，呎價約13142元。原業主於2016年6月以約360萬購入上述單位，持貨約5年帳面獲利約167萬元，物業升值約46%。
鯉景灣三房1213萬售
利嘉閣助理營業董事劉信文表示，西灣河鯉景灣觀峰閣中層C室，面積678方呎，三房套間隔，以1213萬沽出，呎價約17891元，為市價成交。
中原高級分區營業董事伍錦基表示，調景嶺維景灣畔1座中層D室，面積516方呎，兩房間隔，以920萬售出，呎價17829元，屬市價成交。