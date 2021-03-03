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大興兩房戶月租1.15萬

2021-03-03 列印
　　祥益地產區域董事林偉光表示，屯門大興花園1期2座中層D室，面積428方呎，兩房兩廳。租客為區內客，鍾情單位內籠企理，房廳擁開揚景觀，加上業主有300元的議價空間，租客遂便決定以1.15萬元承租，呎租26.9元。

林氏續稱，如以同類型單位銀行估價約528.5萬作計算，回報率達2.6厘。

　　美聯分行營業經理陳俊傑表示，港島東區Island Residence由於樓齡淺，租務潛力不俗，剛錄得中層D室租務成交。該單位面積約271方呎，為開放式間隔設計，鄰近港鐵西灣河站，獲同區租客鍾情，議價後由1.45萬減至1.3萬月租獲承接，呎租約48元。

　　業主於2017年1月以約546.8萬元購入上述物業，若以目前租金計算，回報約2.9厘。
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