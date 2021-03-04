  • 2021年3月4日 星期四
  • 19º
  • 85%
熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

日報新聞 > 地產

Venezia兩房月租1.38萬

2021-03-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Venezia第5B座低層B室，面積495方呎，兩房間隔，望翠綠山景，獲租客以1.38萬租入，呎租約27.8元。

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山雲海Maple Court第1座高層F室，面積583方呎，三房間隔，議價後以月租2.28萬租出，呎租39.1元。業主於18年2月以約1188.2萬購入，現享租金回報約2.3厘。

　　中原分行經理黃志輝表示，荃灣海之戀．愛炫美2A座高層D室，面積797方呎，三房連套房間隔，議價後以3.1萬租出，呎租39元。業主於17年以1413.5萬一手購入，租金回報約2.6厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd