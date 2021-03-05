嘉湖三房586萬沽
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層H室，面積566方呎，望開揚山景，獲買家以936萬購入，呎價16537元。據了解，原業主於01年5月以291萬購入，帳面獲利645萬。
香港置業助理分區董事鄧惠豪表示，鴨脷洲海怡半島20座高層E室，面積633方呎，原叫價1130萬，議價後以1080萬沽出，呎價17062元。
利嘉閣首席聯席董事羅志雄稱，將軍澳維景灣畔13座中層C室，面積約551方呎，兩房間隔，望海景，原叫價998萬，議價後以915萬易手，呎價16606元。據了解，原業主約於03年3月以206.1萬購入，現轉手帳面獲利708.9萬，升值約3.4倍。
美聯高級分區營業經理李貫甡表示，青衣翠怡花園10座中層H室，面積495方呎，三房間隔，望海景，議價後以748萬成交，呎價15111元。原業主於12年3月以約373.8萬購入，轉手帳面獲利約374.2萬，升值逾1倍。
翠怡花園呎價1.51萬
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角康澤花園C座中層1室，面積610方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1038萬承接，呎價17016元，屬市價水平。據了解，原業主於12年9月以665萬購入，帳面獲利373萬，升值56%。