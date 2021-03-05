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匯璽一房月租1.87萬

2021-03-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，南昌站匯璽2B座中高層A室，面積374方呎，一房間隔，望內園景，以1.87萬租出，呎租50元。

　　據了解，業主於17年4月以815.64萬買入，是次租出單位可享2.8厘租金回報。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Milano第35A座低層B室，面積645方呎，三房間隔，望山景，獲租客以1.7萬租入，呎租約26.4元。

　　中原分行經理黃志輝表示，荃灣海之戀9座高層D室，面積508方呎，兩房間隔，望海景，月租叫價2.2萬，議價後以2.1萬租出，呎租41.3元，新租客為家庭客。業主於17年以919.1萬一手買入計，租金回報約2.7厘。
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