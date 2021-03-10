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啟德龍譽呎租43.5元

2021-03-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽1B座中層G室，面積356方呎，一房間隔，望園景，議價後以1.55萬租出，呎租43.5元。據悉，新租客為家庭客，業主於17年以約683.4萬購入，租金回報2.7厘。

　　美聯首席高級營業經理王俊安表示，北角維峯．浚匯高層G室，面積290方呎，一房間隔，原叫租1.7萬，議價後以1.5萬租出，呎租51.7元。業主於去年9月以約789.8萬購入，租金回報率約2.3厘。

　　香港置業首席高級營業經理楊潤彬表示，鑽石山龍蟠苑D座低層1室，面積353方呎，一房間隔，望開揚景，月租1.05萬，呎租29.7元。

　　原業主於10年以約178萬購入，現享租金回報約7厘。
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