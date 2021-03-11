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豐連開放戶月租9300元

2021-03-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座低層H室，面積253方呎，開放式間隔，月租9300元，呎租36.8元，若以單位市值約425萬作計算，租金回報率達2.6厘。

　　世紀21陽光區域經理陳世民表示，沙田穗禾苑慶盛閣低層4室，面積411方呎，兩房間隔，望內園景，原叫租1萬，議價後以月租9000元租出，呎租21.9元。

  業主早於89年2月以49.5萬購入，租金回報近22厘。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號（II）5座中層D室，面積799方呎，三房間隔，月租2.9萬，呎租36.3元。業主於17年8月以約1653.8萬購入，租金回報2.1厘。
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