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現崇山兩房呎租37.9元

2021-03-12 列印
　　香港置業分行區域董事胡耀才表示，現崇山錄得租務成交，一名新租客斥約2.15萬，承租一個兩房戶，該單位為5A座高層D室，兩房間隔，向東北望開揚景，面積約567方呎，業主以約2.15萬放租2個月後，吸引到外區客洽詢，新租客心儀單位乾淨企理，睇樓後一見鍾情，加上業主叫價貼市，故「零」議價租出，呎租約37.9元。業主於2018年6月以約1011萬元購入上述單位。

　　香港置業分行營業經理薛春華表示，港鐵南昌站上蓋項目匯璽1B座高層C室，一房間隔，坐向東北，面積約360方呎，業主以約1.75萬放租約一個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價約500元，以約1.7萬租出，呎租約47.2元。

  新租客為心儀單位位於高層，景觀開揚，而且坐向佳，單位風水好旺財運，在睇樓兩次後決定承租。
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