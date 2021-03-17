  • 2021年3月17日 星期三
  • 24º
  • 81%
熱門： 婚禮派對限聚令行蹤西環碼頭疫苗

日報新聞 > 地產

碧海藍天三房月租兩萬

2021-03-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣碧海藍天5座低層H室，面積577方呎，三房間隔，望少海景，原叫租約2.2萬，議價後減價2000元，以2萬租出，呎租約34.7元，據悉，新租客為家庭客。業主於06年12月以約305.8萬購入，租金回報7.8厘。

　　世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔雙喜樓低層A室，面積233方呎，一房間隔，原叫租1.2萬，議價後以1.13萬租出，呎租48.5元。業主於04年以138萬購入，租金回報率9.8厘。

　　中原高級分行經理唐欣怡表示，屯門華都花園5座低層B室，面積408方呎，兩房間隔，原叫租11500元，議價後以10500元租出，呎租25.7元，租客為家庭客。業主於10年11月以174萬買入，現享約7.2厘租金回報。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd