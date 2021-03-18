上水皇府山呎租26元

全球各地加速為民眾接種疫苗，務求擺脫新冠肺炎病毒的困擾，香港也不例外，但與以往所有大型疫苗接種計劃一樣，難免出現打針之後零星異常事故，今次同樣發生，尚幸與疫苗無關，但足以令部份市民抱觀望態度。政府為了吸引市民打針，不能一味宣傳疫苗是安全的，應提供誘因，商界也可以出一分力。 據特首林鄭月娥向立法會表示，一直有與中央溝通，初步討論在甚麼情況下，放寬完成接種兩劑疫苗者的通關限制。她亦指，政府考慮不但在通關上提供誘因，也包括放寬本地社交距離措施。這是好消息，當局應盡快公佈具體安排，當市民知道打兩劑疫苗後可以受較少活動的限制，相信必定起鼓勵作用，加强公眾接種的意欲。 除了打針可持某種...

2021-03-18