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上水皇府山呎租26元

2021-03-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏稱，上水皇府山7座低層D室，面積505方呎，兩房間隔，以13000元租出，呎租約26元。

  據悉，業主於10年12月以約300萬購入，現租出可享租金回報率約5厘。

　　世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1A座中層M室，面積194方呎，開放式間隔，以月租1萬租出，呎租51.5元。據了解，業主於15年10月以377.7萬購入，租金回報近3.2厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門龍門居8座中層J室，面積592方呎，三房間隔，以月租1.38萬租出，呎租23.3元，以單位市值約671萬計算，租金回報率達2.5厘。
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