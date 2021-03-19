維景灣畔呎價1.78萬
中原高級資深區域營業經理馮澤源表示，沙田好運中心楓林閣高層D室，面積356方呎，兩房間隔，議價後以525萬易手，呎價14747元。原業主於13年以339萬購入，是次沽出帳面獲利186萬離場，升值55%。
祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍天頌苑K座高層3室，面積506方呎，兩房間隔，獲區內客以410萬（居二價）購入，呎價8103元，屬市價水平。原業主於13年以157萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利253萬。
香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳南豐廣場2座中層D室，面積450方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價760萬，議價後以730萬沽出，呎價16222元，買家為首置客。原業主於15年6月以545萬購入，是次轉售帳面賺185萬，升值34%。
世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋煜明苑A座中層5室，面積546方呎，以645萬（自由市場價）易手，呎價11813元。
康麗花園兩房495萬沽
利嘉閣首席聯席董事鄭偉延表示，屯門康麗花園2座低層A室，面積362方呎，兩房間隔，以495萬沽出，呎價13674元。據悉，原業主於96年2月以48萬購入，現轉手帳面獲利447萬，升值9.3倍。