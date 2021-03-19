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維港灣三房月租2.92萬

2021-03-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站維港灣5座高層D室，面積709方呎，三房一套連工人房間隔，景觀開揚，獲家庭客承租，月租2.92萬，呎租約41.2元。

　　據悉，業主於98年12月斥資約475.6萬購入，租金回報率約7.4厘。

　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城7座低層D室，面積610方呎，三房連套房間隔，望山景，以1.7萬租出，呎租約28元。據悉，業主於12年8月以約388.8萬購入，現租出可享租金回報率約5.2厘。

　　美聯高級營業經理葉桂源表示，屯門時代廣場E座高層12室，面積346方呎，兩房間隔，享市景，議價後以1.15萬租出，呎租約33.2元。據悉，業主於去年9月以約501.6萬購入，現享租金回報約2.8厘。
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