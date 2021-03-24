藍籌屋苑連錄成交個案

太古城單日沽四伙
中原高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城怡山閣高層G室，面積685方呎，三房間隔，以1230萬成交，呎價17956元，稍微低市價。美菊閣低層D室，面積922方呎，三房間隔，以1650萬成交，呎價17896元，稍低市價約2%。另外齊宮閣高層H室，面積580方呎，兩房間隔，原叫價1250萬，議價後減至1208萬易手，呎價20828元，屬市價成交。元宮閣低層H室，面積709方呎，三房間隔，以1368萬成交，呎價19295元，屬市價。屋苑本月至昨日累錄33宗成交，較上月同期28宗上升5宗。
港置高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街124號座低層D室，兩房間隔，面積約674方呎，以829萬成交，呎價約12300元，屬市價成交。屋苑本月現錄27宗成交，比較上月同期的18宗顯著上升。
美聯助理區域經理張瑋津表示，元朗世宙3座高層F室，面積645方呎，三房一套間隔，原叫價950萬，以948.8萬承接，呎價14710元，高市價逾5%，創屋苑成交價及呎價歷史新高。
世宙三房雙破頂
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗朗怡居1座高層A室，面積705方呎，三房一套間隔，零議價以850萬沽出，創屋苑歷來成交價次高，呎價12057元，高市價約3%。
利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣泓景臺8座高層H室，面積515方呎，兩房間隔，以898萬沽出，呎價約17437元，屬市價成交。
世紀21宇田高級客戶經理羅家威表示，大埔中心4座中層E室成交，面積299方呎，兩房間隔，以509萬承接，呎價17023元，屬市價。