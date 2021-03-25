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大興花園兩房月租1.05萬

2021-03-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園3座低層D室，面積428方呎，兩房間隔，獲租客以1.05萬「即睇即租」，呎租24.5元，以單位市值約511萬作計算，租金回報率達2.5厘。

　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣海濱花園11座高層E室，面積約576方呎，三房間隔，望海景，原叫租1.8萬，議價後減價1000元，以1.7萬租出，呎租約30元。據悉，業主於97年7月以約395萬購入，現租出可享租金回報率約5.2厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座低層A室，面積732方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以3.1萬租入，呎租42.3元。據了解，業主於04年10月以445萬購入，租金回報逾8厘。
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