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南昌一號四房月租2.5萬

2021-03-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣南昌一號高層A室，面積594方呎，四房間隔，望海景，原叫租2.58萬，議價後以2.5萬租出，呎租42.1元，據悉，新租客為區內家庭客。業主於18年3月以約1068.9萬購入，租金回報2.8厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門悅湖山莊9座高層K室，面積431方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，月租1.2萬，呎租27.8元，以單位市值約496.5萬作計算，租金回報率達2.9厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Genova第30B座低層B室，面積487方呎，兩房間隔，望內園景，獲租客以1.38萬租入，呎租28.3元。
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