附設私人泳池 鳳秀路大屋通透廳堂典雅別致

西貢大網仔興建了不少低密度住宅，被山巒環繞，環境清幽寧靜。是次走訪鳳秀路獨立大屋，實用面積3110方呎，為4套房間隔，一室品味裝潢及布置，最吸睛是屋外連6000方呎入契花園，園內有連私人大泳池，盡享綠意，恍如置身世外桃源。



大網仔路蜿蜒曲折沿西貢海岸而建，沿海有不少低密度住宅，居於此盡享高私隱。今次帶大家參觀鳳秀路一座2層高獨立大屋，樓齡約56年，實用面積3110方呎，洋房可泊4輛私家車，更連有6000方呎的私家入契花園。位置上，從該區出發，駕車前往西貢市中心只需數分鐘車程，出將軍澳也只是半小時。



馬上走入大屋，全屋以白色為主調，配合室內品味裝修和裝飾，而且設多面落地玻璃，打造時尚通透的家居。甫入屋內，即見客廳空間寬敞，陳設不多，並設有數張矮身沙發及茶几，感覺簡潔淡雅。飯廳與偏廳之間亦有組合櫃及牆框分隔，既令兩廳的空間分明，亦令全屋更為連貫。飯廳同樣闊落，置有圓形餐桌連椅子，仍有不少活動空間。



廚房位於飯廳旁，以半開放式設計，備有多組大型廚櫃及中島工作桌，可容納多人煮食，讓住戶與朋友共同享受下廚樂趣，廚房後方亦備有大型酒窖，三面放櫃，方便存放多支紅酒。酒窖亦連有偌大工作間及工人套房，提供更充裕的位置備餐或貯物。



特大客廳前方則為入契花園所在，面積達6000方呎，除設有私家泳池，四處種滿植物，打造綠意盎然的私家庭園。



放盤設有4間套房，當中3房位於上層，全部均四正闊落，除可達致三邊下牀，全部房間亦有落地玻璃門連接窗外大平台。當中主人套房更設有偌大衣帽間，三面放櫃，提供大量位置於存放衣物。其套廁除設有沐浴間，亦備有長木椅，方便放置和更換衣服。