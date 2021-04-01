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美孚新邨呎租28元

2021-04-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣聯席市務董事郭永峰稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街23號中低層B室，面積688方呎，望市景，以19000元租出，呎租28元。據悉，業主於07年12月以358萬購入，現租出可享租金回報率約6.4厘。

　　Q房網營業經理譚慧絲表示，銅鑼灣文石大廈中層B室，面積246方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以1.2萬租入，呎租48.8元。據了解，業主於16年8月以305萬購入，租金回報4.7厘。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德嘉匯9座高層B室，面積447方呎，兩房間隔，望樓景，月租1.73萬，呎租38.7元。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Genova第18A座低層C室，面積487方呎，兩房間隔，獲租客以1.4萬租入，呎租28.7元。
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