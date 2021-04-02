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西營盤尚瓏688萬入場

2021-04-02 列印
■尚瓏這個示範單位以18樓E室藍本，面積265方呎。
■圖為一房單位，設有大窗戶。
■尚瓏共有130伙，圖為面積431方呎的示範單位。
■圖為18樓A室示範單位的廚房，配套齊全。
■圖為18樓E室的清水房，一房間隔，開放式廚房設計。
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　　富豪酒店的西營盤新盤尚瓏日前公佈價單，首批50伙價單，包括開放式至兩房戶型，計算最高16%折扣後，最平688.1萬入場，示範單位即時開放。

　　富豪國際酒店集團執行董事范統表示，「尚瓏最快復活節假期後開賣，首批單位折實均價30299元屬貼市。項目本身伙數不多，對銷情有信心，往後加推單位或會加價，但會視乎首輪開售情況而定。」

折實均價30299元

　　首批50伙包括8間開放式、25間一房及17間兩房戶，單位面積由242至431方呎不等，價單售價介乎819.17萬至1614.095萬。計及優惠折扣後，折實價由688.1萬至1355.83萬不等，折實呎價27972至31626元。

　　首批單位最平入場為6樓D室，面積242方呎，屬開放式間隔，折實價688.1萬，折實呎價28434元。

最高可享16%折扣

　　發展商提供最多達16%售價折扣，當中包括即供優惠6%、首輪優惠4%、印花稅優惠3%，以及富豪星級優惠3%。另外，首30個買家可獲贈指定會籍及享達18萬（開放式及一房戶）或28萬（兩房戶）的相關消費金額回贈。

  尚瓏提供130個單位，面積由205至483方呎不等，戶型涵蓋開放式至三房。項目的2及3樓設有逾5600方呎會所及園林，備有健身室、VR遊戲空間、Co-working Space及不同運動區。項目預計於明年11月底落成。位置上，由樓盤往港鐵西營盤站A1出口，只需約1分鐘步程。另外項目位於名校林立的小學11校網，以及中西區中學校網。

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