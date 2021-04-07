  • 2021年4月7日 星期三
  • 26º
  • 66%
熱門： TVB黎瑞剛郭榮鏗啤酒黎智英

日報新聞 > 地產

嘉湖高層月租1.15萬

2021-04-07 列印
　　祥益地產高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居（2期）2座高層F室，面積449方呎，獲區內客垂青，租客鍾情該單位附設企理裝修，加上屋苑附近配套完善，業主亦減租500元，獲租客決定以1.15萬元即睇即租，呎租25.6元。林氏續稱，如以同類型單位銀行估價約517.5萬計算，回報達2.7厘。

　　美聯物業分行區域聯席董事盧麗嘉表示，南昌匯璽II 3B座中層K室，面積379方呎，一房間隔，景觀開揚，由於項目樓齡較新，鄰近設購物商場，吸引本地客承租，月租1.75萬，呎租約46.2元。業主於2017年12月斥資約808萬購入，回報率約2.6厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd