屋苑頻錄用家承接

據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣泓景臺5座高層H室，面積496方呎，兩房間隔，獲同區家庭客承接，以923萬成交，呎價約18609元，屬市價。原業主於18年1月以約835萬購入，是次轉手帳面獲利約88萬，升值10%。



泓景臺兩房923萬沽



中原高級分行經理陳耀堂表示，屯門市廣場8座高層E室，面積356方呎，兩房間隔，以520萬成交，呎價14607元。據悉，買家為外區上車客。原業主於14年4月以270萬買入，帳面獲利約250萬。



利嘉閣助理分區董事黃永全表示，元朗YOHO Town第7座中層G室，面積約637方呎，三房連套間隔，望山景，原叫價1050萬，經議價後以1040萬易手，呎價16327元。據悉，原業主於03年7月以217.9萬購入，現轉手帳面獲利約822.1萬。



香港置業區域市務經理（銷售）許鷹傑表示，奧運站凱帆軒2座高層A室，面積466方呎，兩房間隔，議價後以820萬易手，呎價17597元。原業主於08年9月以約415萬購入，是次轉售帳面獲利約405萬，升值約97.6%。



凱帆軒呎價1.75萬



世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺碧湖花園5座高層C室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價580萬，議價後獲同區上車客以568萬承接，呎價12880元。據悉，原業主於18年以550萬購入，帳面獲利18萬，升值3%。



Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座低層F室，面積506方呎，兩房間隔，獲買家以875萬買入，呎價17292元。