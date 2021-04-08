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碧海藍天呎租39.5元

2021-04-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天3座低層H室，面積577方呎，三房間隔，原叫租2.38萬，議價後以2.28萬租出，呎租39.5元，據悉，新租客為夫婦。業主於09年以約387萬購入，現享回報約7厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈2座低層C室，面積565方呎，兩房間隔，望開揚市景及山景，獲租客以2.05萬租入，呎租約36.3元。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗峻巒9A座低層C室，面積651方呎，三房間隔，望山景，獲租客以1.68萬租入，呎租約25.8元。
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