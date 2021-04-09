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新都廣場兩房月租1.35萬

2021-04-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，上水新都廣場2座中低層A室，面積約462方呎，兩房間隔，近日以13500元租出，呎租約29元。據悉，業主於92年8月以約191.5萬購入，現租出可享租金回報率約8.5厘。

　　香港置業市務經理（銷售）許鷹傑表示，大角咀奧朗．御峯低層B室，面積256方呎，開放式間隔，望市景，原叫租約1.3萬，議價後減價1500元，並以1.15萬租出，呎租約44.9元，據悉，新租客為單身人士。業主於14年8月以約371.6萬購入，現享租金回報約3.7厘。香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1B座高層H室，面積505方呎，原叫租2.18萬，議價後以1.88萬租出，呎租37.2元，據悉，新租客為夫婦。業主於19年6月以約1200萬購入，租金回報約1.8厘。
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