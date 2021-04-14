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東周投資會 (2021-04-14)

日報新聞 > 地產

南浪海灣兩房月租1.35萬

2021-04-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林英傑表示，屯門南浪海灣6座高層E室，面積524方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.35萬承租，呎租25.8元，若以單位市值約703.5萬計算，租金回報率達2.3厘。

　　香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，黃大仙現崇山6A座低層D室，面積828方呎，三房連套房間隔，議價後以2.8萬租出，呎租33.8元，據悉，新租客為夫婦。業主於12年11月以約1200.1萬購入，租金回報2.8厘。

　　香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣2座中層E室，面積592方呎，三房間隔，以2.3萬租出，呎租38.9元。業主於07年9月以約466.8萬購入，租金回報約5.9厘。
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