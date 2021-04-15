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大興花園兩房月租1.05萬

2021-04-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期9座低層F室，面積447方呎，兩房間隔，獲外區客承租，以1.05萬租出，呎租23.5元，若以單位市值約524萬計算，租金回報率可達2.4厘。

　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城LP6第3座高層C室，面積425方呎，兩房間隔，望海景，以1.6萬租出，呎租38元。據悉，業主於19年3月以791萬購入，是次成功租出，可享2.4厘租金回報。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號2座低層A室，面積584方呎，兩房連多用途房間隔，原叫租2.25萬，議價後以2.2萬租出，呎租37.7元，據悉，新租客為單身女士。業主於16年9月以約878.9萬購入，現享回報約3厘。
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