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慧雅閣四房套3638萬沽

2021-04-16 列印
　　豪宅再錄成交個案，中原高級分區營業董事蔡瑋倫表示，北角慧雅閣B座中層1室，面積1734方呎，四房連套房間隔，景觀開揚，以3638萬易手，呎價20980元，據悉，買家為自用客。原業主於94年4月以940萬購入，帳面獲利2698萬，升值2.87倍。

　　代理指，大埔白石角逸瓏灣20座高層D室，面積907方呎，三房連套房及工人套房間隔，議價後以1150萬易手，呎價12679元。原業主於14年以885萬購入，是次轉手帳面獲利約265萬，升值約30%。

　　代理指，九龍塘怡德花園D5座頂層連天台特色戶，面積1024方呎，三房連套房間隔，以2243萬連車位成交，呎價21904元。

  據了解，原業主於16年以1650萬連車位購入，是次沽出帳面獲利593萬離場。
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